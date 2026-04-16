Kaymakam Akar\'dan Kırsal Mahalle Ziyareti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi.

Çağa Mahallesi ziyaretinde ev ziyaretleri yapan Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, "Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Mahallemize ziyarette bulundu. Kendilerine bilgiler verdik. Hane ziyaretinde bulundu. Köy konağında mahallemiz hakkında bir değerlendirmede bulunduk." dedi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Döne Özdemir de yer aldı.