Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Arslan, beraberindekilerle Kızılcaören ve Tepe köylerini ziyaret etti.
Arslan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Arslan Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?