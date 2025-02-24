Kaymakam Aslaner'den Vergi Dairesi'ne Ziyaret

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Silifke Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Vergi Dairesi Müdürü Musa Hamit Aydoğan'ı makamında kabul etti.

Aydoğan, 36. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde Kaymakam Aslaner'e plaket takdim etti.

Aslaner, vergi ödemenin en önemli vatandaşlık görevlerinden olduğunu belirterek, Aydoğan ve Vergi Dairesi personeline başarı diledi.

Aydoğan da ilçede yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.