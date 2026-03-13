Kaymakam Ayvat'tan Özel Bireylere İftar

13.03.2026 20:55
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ile iftar sofrasında buluştu.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu, dua edildi.

Kaymakam Ayvat, iftar öncesi yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğunu belirterek, "Huzur ve rahmet ayındayız. Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin için varız. Her zaman, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Devletimiz her daim özel gereksinimli bireylerimiz için pozitif ayrımcılık yapmıştır ve bundan sonrada yapacaktır." dedi.

Merkez Müdürü Neslihan Keskin de iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Advertisement
