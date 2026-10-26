Kaymakam Başara, Siirt Kurtalan\'daki TPAO kampı yangınını yerinde inceledi

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangın çıkan Mağrip Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kampında inceleme yaptı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yangının çıktığı bölgeye giden Kaymakam Başara, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, yangına müdahale çalışmalarının koordinasyonunu sağladı.

Yangının kontrol altına alındığını kaydeden Başara, bölgede olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başara, ilk andan itibaren özveriyle yangına müdahalede bulunan ekiplere teşekkür ettiğini ifade etti.