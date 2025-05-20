Kaymakam Beyazıt Baraj İnşaatını İnceledi

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede yapımı devam eden Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Beyazıt, şantiye şefi Hasan Berk Canker'den devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı, projenin ilerleyişini yerinde gözlemledi.

Baraj inşaatında gelinen son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Beyazıt, projenin bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek çalışmaların titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnceleme sırasında şantiye çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Beyazıt, projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.