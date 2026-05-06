Kaymakam Beyazıt Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede kurulan kontrol noktasını ziyaret etti.

Beyazıt, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ile birlikte yaptığı ziyarette, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Ekipler ise uygulama sırasında durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uymanın önemini anlatarak, güvenli sürüş konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.