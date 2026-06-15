Kaymakam Bıçak Okul Ziyaretinde

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okul ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.
Kaymakam Bıçak, 15 Temmuz İlkokulunu ziyaret ederek, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Bıçak, daha sonra sınıfları gezdi.
Bıçak, öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileğinde bulundu.
Kaymakam Bıçak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu eşlik etti.
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