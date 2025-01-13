Kaymakam Bulgurlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Güncel

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Bulgurlu, makamında, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Kaymakam Bulgurlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Bulgurlu, "Spor" kategorisinde tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Bulgurlu, emeği geçenlere teşekkür etti.