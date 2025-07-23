Kaymakam Canpolat Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçedeki Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

Kaymakam Canpolat, İlçe Müftülüğüne bağlı Sultan Ali Ünal 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'na yaptığı ziyarette, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret sırasında kurslardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Canpolat, sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine katıldı.

Ziyarette konuşan Canbolat, Kur'an eğitiminin erken yaşlarda verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi

Canbolat, manevi eğitimin akademik başarı kadar değerli olduğunu ve din eğitimi çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Eğitimin manevi yönü de en az akademik başarı kadar önemlidir. Din eğitimi alanında yürütülen çalışmalar bizleri memnun ediyor. Bu tür kurumlar desteklenmelidir." dedi.

Daha sonra Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafız adaylarıyla da bir araya gelen Canpolat, öğrencilere başarılar diledi.