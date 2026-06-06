Kaymakam Canpolat'tan KKKA Şehidi Çocuğa Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Canpolat'tan KKKA Şehidi Çocuğa Başsağlığı Ziyareti

Kaymakam Canpolat\'tan KKKA Şehidi Çocuğa Başsağlığı Ziyareti
06.06.2026 15:14
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Sorgun Kaymakamı Canpolat, KKKA nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Akkaya'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, önceki gün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Akkaya'nın ailesini ziyaret eden Kaymakam Canpolat, öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Canpolat, son zamanlarda artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyararak, araziden, piknikten, hayvan otlatmaktan dönen vatandaşların, mutlaka giysilerini ve vücutlarını kontrol etmelerini, böyle bir durumla karşılaşılmasında ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Kaynak: AA

Abdurrezzak Canpolat, Yerel Haberler, Mehmet Akkaya, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Canpolat'tan KKKA Şehidi Çocuğa Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Canpolat'tan KKKA Şehidi Çocuğa Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika
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