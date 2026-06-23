Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçeye atanan Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Aytekin'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Coşkun, Emniyet Müdürü Aytekin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Emniyet Müdürü Aytekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beypazarı'nda sürdürülen emniyet hizmetleri ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Coşkun'dan Emniyet Müdürü Aytekin'e Ziyaret - Son Dakika
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