Vize Kaymakamından şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Vize Kaymakamından şehit ailesine ziyaret

23.06.2026 15:16
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Balaban, şehit astsubay çavuş Oktay Yatkın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit babası Ziya Yatkın ile sohbet eden Balaban, ailenin isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ailesi ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Balaban, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en değerli emanetler olduğunu söyledi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları

Kavaklı beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kavaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Celaliyet Mahallesinde kilitli parke taş bakım onarım çalışmasında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekiplerin var güçleriyle çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize Kaymakamından şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

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