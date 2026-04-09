Kaymakam Duru'dan Polis Teşkilatına Kutlama

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Teşkilatın, kurulduğu günden bu yana üstün bir görev anlayışıyla hizmet verdiğini ifade eden Duru, emniyet mensuplarının hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda görev yaptığını vurguladı.

Kaymakam Duru, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin korunmasında da emniyet teşkilatının büyük sorumluluk taşıdığını kaydetti.