Kaymakam Duru, Mahalle Ziyaretleri Yaptı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Duru, Güngören, Çamlıpınar ve Sarıdana mahallelerini ziyaret etti.

Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, kamu hizmetlerinin her noktaya etkin şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.