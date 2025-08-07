Kaymakam Erdem\'den Mahalle Ziyareti

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla görüştü.

Bağrıyanık Mahallesi'ni ziyaret eden Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ile incelemelerde bulundu.

Erdem, hayvancılığın geliştirilmesi için desteklerin devam edeceğini söyledi.

İlçenin hayvan varlığıyla bölgenin önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Erdem, "İlçemiz 610 bin küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılıkta önemli bir yere sahip. Sahip olduğu geniş yayla ve meralarıyla büyük bir hayvancılık potansiyeline sahip. Biz de tarlasını ekip biçen, hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Erdem'e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu ve kurum amirleri eşlik etti.