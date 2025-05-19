Kaymakam Eskimez Din Görevlilerine Teşekkür Etti

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskimez, mesleğin önemini anlatarak, "İlçemiz genelinde yürütülen din hizmetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıda, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından ilk yardım eğitimi, çölyak ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
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