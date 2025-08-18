Kaymakam Köken Ayçiçeği Hasadına Katıldı

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, ayçiçeği hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yağmurca köyünde hasada katılan Köken, üreticilerle sohbet etti.

Biçerdöverle hasat yapan Köken, bereketli bir sezon diledi.

Kuraklık nedeniyle verimin bu yıl düşük olduğunu belirten Köken, "Hasat çiftçinin en sevinçli anlarından biridir. İnsan üretmenin güzelliğini de görüyor. Her zaman dediğimiz gibi topraklarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından köyü ziyaret eden Köken, talep ve önerileri dinledi, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.