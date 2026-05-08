Kaymakam Mustafa Ayvat\'tan şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

SAMSUN (AA) Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat Anneler Günü etkinlikleri kapsamında şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Ayvat ziyaretler kapsamında ilk olarak Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in annesi Beyhan Ergin'i, daha sonra Tunceli'nin Nazimiye kırsalında 1996 yılında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Osman Ünal'ın annesi Hatice Ünal'ı ziyaret etti.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten ve şehitleri rahmetle anan Ayvat, "Annelik İslam ve Türk toplumunda önemli bir mevki. Kıymetli annelerimizin nezdinde tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum." dedi.

Ziyaretlerde, Ayvat'a, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Havza SYDV Müdürü Okan Ünal eşlik etti.