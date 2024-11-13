Kaymakam Orhan, Başkan Karataş\'ı Ziyaret Etti

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Doğanşar Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş'ı makamında ziyaret etti.

İlçede göreve başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Orhan, bu kapsamda Karataş'a ziyarette bulundu.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Orhan, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğini önemsediğini dile getirdi.

Karataş ise ziyaretinden dolayı Orhan'a teşekkür etti.