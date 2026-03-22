Kaymakam Temurci Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Sakarya'nın Pamukova İlçesi Kaymakamı Gürsel Temurci, eşi Neslihan Temurci ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Hendek ilçesinde bulunan huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Melek Nişancı Huzurevi'nde kalanları eşiyle ziyaret eden Temurci, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı, dilek ve temennilerini dinledi.

Temurci, yaptığı açıklamada, bu gibi ziyaretlerin bayramların anlamını daha da pekiştirdiğini belirterek, büyüklerin yalnız olmadıklarını hissettirecek çalışmaların devam edeceğini ifade etti.