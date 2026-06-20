Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların ailenin temel direği olduğunu belirtti.

Babaların her zaman isteği ve dileğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babaları başta olmak üzere çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."