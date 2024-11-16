Kaymakam Türkmen Jandarma\'yı Ziyaret Etti

Güncel

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Göreve başlamasının ardından kurum ziyaretlerinde bulunan Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail ile görüşerek ilçenin ve köylerin asayiş, güvenlik durumu ve kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra jandarma personeli ile bir araya gelen Türkmen, güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan jandarma teşkilatını tebrik ederek, başarılar diledi.