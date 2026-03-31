Kaymakam Tutar Kütüphaneyi Ziyaret Etti

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphaneye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Tutar, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerle kitap okudu.

Öğrencilerle sohbet eden Tutar, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Özcan'a ziyaret

Önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gaytancıoğlu, Özcan'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Özcan, ziyaret dolayısıyla Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.

Keşan Kaymakamı Mercan'a ziyaret

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Türkü Dostları Derneği yöneticilerini makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Soner Velioğlu ve dernek yöneticileri, faaliyetleri hakkında Mercan'a bilgi verdi.

Mercan da ziyaret dolayısıyla Velioğlu ve yönetimine teşekkür etti.

Uzunköprü'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Uzunköprü'de bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde yol düzenleme çalışmaları yaparak kanal ve su arızalarını giderdi.

Park, bahçe ve ağaç bakımlarını gerçekleştiren ekipler, temizlik çalışması da yaptı.