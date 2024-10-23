Kaymakam Yıldız Kale Köyü\'nde Kar İncelemesi

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Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Kale köyünde incelemede bulundu.

Suşehri Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer ve İlçe Özel İdare Müdürü Fatih Şahin ile ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Kale köyünde incelemelerde bulunan Yıldız, kar temizleme çalışması yapan ekiplerle de bir araya geldi.

Köylülerle sohbet eden Yıldız, bölgede kar yağışının aniden başlamasından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Kar yağışı ile yollarda küreme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yıldız, "İlçemizin en son köyü olan Kale köyümüzdeki halkımızı mağdur etmemek için çalışmalarımıza hemen başladık. Yazın ayrı bir güzelliğe sahip olan köyümüzde kar yağışıyla birlikte farklı güzel görüntü oluştu. Memleketimizin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip, bu güzelliklere hizmet götürmek ise biz devlet makamlarına aittir." dedi.