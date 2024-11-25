Kaymakam Yılmaz Ağaççamı'nda Aileleri Ziyaret Etti

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Oğuzlar Kaymakam Tayfun Yılmaz, Ağaççamı köyünde yaşayan Tuğlacı ve Kadak ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, ziyaretlerde, yaşlı çiftlerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca ailelerin talep ve önerileri de görüşüldü.

Ziyarete Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, KÖYDES İlçe Müdürü Ali Kıdak, Oğuzlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Abdullah Kaleyci de katıldı.???????