Kaymakam, şehit Vedat Büyüköztaş'ın kız kardeşini ziyaret etti

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, 15 Temmuz şehidi Vedat Büyüköztaş'ın kız kardeşini ziyaret etti.

Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde yapılan saldırıda şehit düşen Vedat Büyüköztaş'ın kız kardeşi Yeşim Uçar'a ziyarette bulundu.

Uçar'ın Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki ikametine giden Akyüz burada aile üyeleriyle görüştü.

Aileye Türk bayrağı ve çiçek verilen ziyarette şehitler için dua edildi.