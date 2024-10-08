KAYMEK ile Aşçılık Kursu İstihdam Sağlıyor

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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği aşçı çırağı kursu, kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkanı sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşçı çırağı kursu kursiyerlerin iş hayatında yer almalarına katkıda bulundu.

İş bulan kursiyerler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kursiyerlerden Fatih Aykut, KAYMEK'ten aldığı belge ile Hacılar Belediyesinde aşçı olarak çalıştığını, eğitim sayesinde planlama, ön hazırlama gibi birçok teknik özellikleri öğrendiğini belirtti.

Hacılar Belediyesinde aşçılık yapan İlyas Dağlı da kursta edindiği bilgilerle dünya mutfağının tekniklerini öğrendiğini kaydetti.

Kurs alan Fikret Çapaş ise diyet yemek hizmeti verdiklerini, mutfakla ilgili kendisini daha çok geliştirmesi gerektiği için KAYMEK'in ücretsiz olarak açtığı aşçılık kursuna katıldığını, menü hazırlama, porsiyonlama, gıda, hijyen konularında bilgisinin daha da arttığını ifade etti.