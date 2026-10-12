Kaynağa göre Trump, Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Kaynağa göre Trump, Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor

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CNN'e konuşan bir kaynak, Trump'ın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiğini belirtti. Pahalı hediyeler kabul ettiği ve erişim karşılığı para istediği öne sürülen Guilfoyle hakkındaki kararın yakında verilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hakkındaki usulsüzlük iddialarının ardından ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

CNN'e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Trump'ın, büyükelçilik görevi sırasında, "pahalı hediyeler kabul ettiği ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep ettiği" ileri sürülen Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediğini belirtti.

Kaynak, Trump'ın Guilfoyle'un görevden alınıp alınmayacağına ilişkin kararını yakında vermesinin beklendiğini iddia etti.

Yunan iş insanlarının Guilfoyle'un lüks seyahatlerini ödediği iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde ise incelenen ses kaydında, Guilfoyle'un Ocak 2026'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için bulunduğu Davos'ta, Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkilerini anlattığı ve dünya çapındaki lüks seyahatlerinin masraflarının bu kişiler tarafından karşılandığını söylediği aktarıldı.

Haberde, Davos'a Yunan inşaat şirketi Aktor Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Alexandros Exarchou ile özel jetle gittiğini söyleyen Guilfoyle'un ayrıca, Yunan armatör Nikolas Tsakos ile Paris'e seyahat ettiği ve burada konakladığı lüks otelin masraflarının Tsakos tarafından karşılandığı iddia edildi.

Ayrıca haberde, Guilfoyle'un Davos'ta ABD Başkanı Trump'ın oğlu Eric Trump için düzenlenen bir akşam yemeğine katılabilmek amacıyla davetli listesindeki bir iş insanından yardım istediği ve bunun için Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkilerini öne çıkardığı savunuldu.

ABD'nin Atina Büyükelçiliğinin ise Guilfoyle'un Dışişleri Bakanlığının etik kurallarına ilişkin yönergelerine uyduğunu savunduğu kaydedildi.

Büyükelçinin Trump bağışçısından 100 bin dolar istediği iddiası

WSJ'nin incelediği telefon mesajlarına dayandırdığı haberinde Guilfoyle'un, Temmuz 2025'te büyükelçilik görevine atanmasına ilişkin Senato oturumu öncesinde, Trump'ın seçim kampanyası bağışçılarından Eric Deters'a ulaştığı ileri sürülmüştü.

Habere göre, Deters'tan American Express kredi kartındaki 100 bin dolarlık borcunu ödemesini talep eden Guilfoyle, paranın doğrudan American Express'e havale edilmesi halinde işlemin kayıtlarda görünmeyeceğini belirtmişti.

Guilfoyle, Deters'ın vergi ve hukuki sorunlarının çözümünde Trump yönetimi nezdindeki bağlantılarını kullanmayı teklif etmiş, Deters ise bu sorunların çözülmesi halinde Guilfoyle'a 1 milyon dolara kadar ödeme yapmayı vadetmişti.

Daha sonra WSJ'ye konuşan Guilfoyle'un avukatı ise büyükelçinin mesajların gerçekliğini reddettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA
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