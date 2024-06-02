Kaynak Ustası Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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AYDIN'ın Çine ilçesinde, kaynak ustası Kader Özen (38), bir yakınının evinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çine ilçesinin kırsal Kuruköy Mahallesi Ova mevkisinde meydana geldi. Bir maden ocağında kaynak ustası olan Kader Özen, bir yakınının ricası üzerine evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti. Özen, burada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşak 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği öğrenilen Özen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.