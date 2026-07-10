Kaynana ve Gelin Faytonla Şehir Turu Attı - Son Dakika
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Kaynana ve Gelin Faytonla Şehir Turu Attı

Kaynana ve Gelin Faytonla Şehir Turu Attı
10.07.2026 20:28
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Aydın'da bir kaynana, gelinine doğum günü sürprizi yaparak faytonla şehir turu attırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, gelinine doğum günü hediyesi olarak faytonla şehir turu attırdı.

Ata Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Sevim, "gelin-kaynana anlaşamaz" algısını yıkmak için gelini Melahat Sevim'e doğum günü sürprizi yaptı.

Gelinin yaşadığı evin sokağında pastayla kutlama yapan Sevim, ardından "İyiki doğdun güzel gelinim. Kaynanan" yazısının asıldığı faytonu getirtti.

Gelin-kaynana, faytonla şehir turu attı.

Gazetecilere açıklama yapan Gülcan Sevim, "Yıllardır gelin-kaynana savaşı var. Kaynanaları öcü gibi gösteriyorlar. Ben bu algıyı kırmak istiyorum. Biz gelin alırken el kızı değil kendi kızımızı alıyoruz. O yüzden oğlunu seven kaynana, geliniyle iyi geçinir. Onlar bizim gelinimiz değil kızımız." dedi.

Melahat Sevim ise çok şaşırdığını belirterek kaynanasına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaynana ve Gelin Faytonla Şehir Turu Attı - Son Dakika

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