Kaynarca'da Doğal Gaz Zehirlenmesi Şüphesi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir tavuk firmasının iş sahasında doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle 3 kadın işçi, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler kaçağın giderilmesi için çalışma yürüttü, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
