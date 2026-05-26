Kaynarca\'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Acar (14), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
