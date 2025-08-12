Kaynaşlı\'da Çatı Yangını

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üçköprü Köyü Fenerbahçe Mahallesi'nde Mehmet Çaka Vahit'e ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Çatı katının ardiye olarak kullanıldığı öğrenildi.