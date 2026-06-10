Kayra Ataman'ın cenazesi toprağa verildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Taha Erdem E. tarafından bıçaklanarak öldürülen özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman için Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Zeynep-Hanifi Ataman çifti, taziyeleri kabul etti. Ataman, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Ankara,