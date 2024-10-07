Kays Said Tunus Seçimlerinde Önde

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(ANKARA) - Tunus'ta dün gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, çıkış anketi sonuçlarına büyük farkla önde gidiyor. Said, rakiplerinin öncesinde gözaltına alındığı seçimlerde zaferini ilan etmek için resmi sonuçları bekleyeceğini söyledi.

Tunus, yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitti. 9,7 milyon seçmen nüfusu bulunan ülkede seçmenlerin yalnızca yüzde 27,7'si sandık başına gitti. Çıkış anketlerine göre yüzde 89'luk oy oranıyla önde görünen mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, zaferini ilan etmek için seçim sonuçlarının resmileşmesini bekleyeceğini belirtti.

Toplam 12 aday adayının seçimlere girmesi çeşitli gerekçelerle engellenirken, ülkenin Seçim Kurulu yalnızca iki adayın Başkan Kays Said'e karşı yarışmasına onay verdi. Bu adaylardan biri, Ayaçi Zammel, seçimden 5 gün önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Said, 2019'daki ilk dönemininin ardından Tunus parlamentosunu da askıya almıştı. Bu durum, siyasi baskı ve demokrasinin ihlalilin bir göstergesi olarak görülüyor.

Kays Said seçimlerin ardından yaptığı konuşmada "Ülkeyi yozlaşmışlardan, hainlerden ve komploculardan temizlemeye devam edeceğiz" dedi.