Kayseri-Adana kara yolu üzerinde mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete açıldı - Son Dakika
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Kayseri-Adana kara yolu üzerinde mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete açıldı

Kayseri-Adana kara yolu üzerinde mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi iş birliğinde yapılan mini terminal ve yöresel ürünler evi, Kayseri-Adana kara yolu üzerinde hizmet vermeye başladı. İncesu mini terminal, İncesu yufka üretim tesisleri, İncesu market ve yöresel ürünler satış noktasının yapımı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mini terminalin ve yöresel ürünler evinin İncesu Belediyesine armağan olduğunu belirtti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise Büyükkılıç'a teşekkür etti.

01.08.2024 14:03
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi iş birliğinde Kayseri- Adana kara yolu üzerinde yapılan mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan İncesu mini terminal, İncesu yufka üretim tesisleri, İncesu market ve yöresel ürünler satış noktasının yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi binasının Büyükşehir Belediyesinin İncesu Belediyesine armağanı olduğunu belirtti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri-Adana kara yolu üzerinde mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete açıldı - Son Dakika

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