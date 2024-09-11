Kayseri'de Şehit Ailelerine ve Öğrencilere Su Faturası Desteği

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit ailesi, gazi ve öğrencilerin su faturalarına yüzde 50 destek verdiklerini duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında 1134 şehit ailesi ve gazi ile kirada yaşayan üniversite öğrencisinin evde kullandığı suyun faturalarının yüzde 50'sinin belediye tarafından karşılandığını belirtti.

Bu destek ile hem şehit aileleri ve gazilere hem de üniversite öğrencilerine maddi katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakarlık yaptı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine destek olmak bizim görevimizdir. Ayrıca, gençlerimizin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri ekonomik zorlukları en aza indirmek amacıyla desteğimiz de sürüyor. Bu süreçte şehir dışından gelip kirada yaşayan üniversite öğrencilerimizin de su faturalarının yarısını belediyemiz karşılıyor."