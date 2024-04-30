Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs'ı Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs\'ı Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilere mesaj yayımlayarak, onların ülke ve şehir için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da aynı şekilde 1 Mayıs'ı kutlayarak, emek veren ve üreten tüm işçilerin birlik ve beraberlik gününü belirtti.

30.04.2024 16:19
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, emek ve alın teriyle genelde ülkenin, özelde şehrin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan, helalinden kazanıp helalinden harcayan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

İşçi ve emekçilere seslenen Büyükkılıç, "Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Her biriniz bizler için çok önemlisiniz. Bu güzel şehri ihracatta önemli noktaya getiren siz işçi ve emekçi kardeşlerimizsiniz. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın teriyle emek veren, üreten herkesin birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, üreten tüm işçilerin gününü kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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