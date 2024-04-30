Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs\'ı Kutladı

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, emek ve alın teriyle genelde ülkenin, özelde şehrin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan, helalinden kazanıp helalinden harcayan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

İşçi ve emekçilere seslenen Büyükkılıç, "Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Her biriniz bizler için çok önemlisiniz. Bu güzel şehri ihracatta önemli noktaya getiren siz işçi ve emekçi kardeşlerimizsiniz. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın teriyle emek veren, üreten herkesin birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, üreten tüm işçilerin gününü kutladı.