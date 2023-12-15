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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çarşı İldem'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin tadilat çalışmalarını tamamladığı Çarşı İldem'i ziyaret etti. Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılandı ve tadilatın 1 ayda tamamlandığını belirtti. Ayrıca, İldem'de yapımı süren sosyal tesisin de tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çarşı İldem\'i ziyaret etti
15.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin tadilat çalışmalarını tamamladığı Çarşı İldem'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşıda esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılanan Büyükkılıç, tadilatın 1 ayda bitirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin esnaf şehir olduğunu dile getirerek, vatandaşlara kaliteli hizmet vermek istediklerini ifade etti.

İldem'de yapımı süren sosyal tesisin de tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Büyükkılıç, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Şimdiden tesisimiz de hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, spor tesisi, kütüphaneleri, sosyal alanları, 5 bin metrekareden fazla kapalı alanıyla İldem'imizin güzel insanlarına yakışır." ifadelerini kullandı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Emine Kurhan da Büyükkılıç'a hizmetleri için teşekkür etti.

Kale İldem Çarşısı Dernek Başkanı ve yönetim üyeleri de Büyükkılıç ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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