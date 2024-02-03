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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Büyükkılıç, toplantıda sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Temsilcilerin talep ve önerileri de dinlendi.

03.02.2024 14:17
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, temsilcilerle istişare toplantısı yaptı.

Kayseri için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Toplantıda, temsilcilerin talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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