Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar\'ı ziyaret etti

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Akar Kayseri Ülkü Ocakları ziyaretinde İl Başkanı Yağmur ve yönetimi tarafından karşılandı.

Ziyarette konuşan Akar, güçlü ve birlikte olunması gerektiğine işaret ederek, tarih ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur da Büyükkılıç ve Akar'a, gençlere yönelik hizmetler başta olmak üzere yaptığı tüm hizmetlerden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç ve Akar daha sonra Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Dirmen'e ziyarette bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar güçlü Türkiye vurgusu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu memleketin, bu milletin evladı olarak ülkemizin ve milletimizin daha da büyük, daha da güçlü olması için hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mutlaka güçlü olmamız lazım. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok daha rahat, çok daha huzurlu bir şekilde ama çok daha zor, çok daha ağır işlerimizi yapmak için de yürüyerek değil, koşarak çalışmamızı sürdüreceğiz. Eğitim başta olmak üzere ekonominin bütün dallarında, ticarette, sanatta, sporda, sağlıkta bunları en üst seviyeye getirmek için Türkiye'mizin büyümesi, güçlenmesi devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Dirmen ise Alperen Ocakları hakkında bilgi verdi.