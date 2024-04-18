Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde 122 muhtarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, kırsal bölgelere hizmet ulaştırma noktasında en büyük destekçileri olan muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Muhtarları uç beyi olarak nitelendiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde seçilen muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ileterek vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiç vakit kaybetmeden muhtarlarımızdan talepleri dinliyor ve işe koyuluyoruz. Bizim tek gayemiz halkımızı bulunduğu yerde mutlu etmek, huzurlu yaşamalarına katkı sağlamak. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyor, şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz. Biz sizin için varız, sizler de bir uç beyi mantığı ile mahallelerimizde bizleri temsil ediyorsunuz. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."