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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, Regaip Kandili'nin birlik ve beraberliğe, maddi manevi sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını diledi. İslam alemi için önemli ve anlamlı günlerin inananlarca dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, Regaip Kandili'ni ve üç ayları dua, tövbe ve ibadetler ile en verimli şekilde ihya edebilmeyi temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı
10.01.2024 - 11:38,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Regaip Kandili'nin birlik ve beraberliğe, maddi manevi sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını diledi.

İslam alemi için önemli ve anlamlı günlerin inananlarca dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun bir kez daha onbir ayın sultanı ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandili'ne eriştik. Cenab-ı Allah, İslam alemi için manevi bir fırsat olan, sevincini ve heyecanını yaşadığımız Regaip Kandili'ni ve üç ayları dua, tövbe ve ibadetler ile en verimli şekilde ihya edebilmeyi nasip eylesin."

Kaynak: AA
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