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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Spor Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Spor Etkinliğine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği spor etkinliğine katıldı. Büyükkılıç, etkinlikte çocuklara keyifli anlar yaşattıklarını belirterek, sağlıklı ve mutlu bir tatil diledi. Ayrıca çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Spor Etkinliğine Katıldı
22.01.2024 - 11:37,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin düzenlediği spor etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

Büyükkılıç, Spor AŞ'nin çocuklara keyifli anlar yaşattığını belirterek, "Cumhuriyet Mahallemizin güzel insanlarına, sevgili yavrularımıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Yavrularımız sömestir tatiline girdi, onlara keyifli bir ortam oluşturmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Spor AŞ birimi mutlu tabloyu oluşturmaya çalışıyor. Özellikle ekibimize teşekkür ediyoruz, alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sahneye davet ettiği çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Kaynak: AA
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