Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yakut Semt Kütüphanesi\'ni ziyaret etti

AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi

Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası da bir restoranda iftar programı düzenledi. LTSO Başkanı İlhami Cebelli, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür ederek, mübarek ramazan ayının huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diledi.