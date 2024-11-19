Kayseri Büyükşehir Belediyesi 58 Yeni İş Makinesini Hizmete Alıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin envanterine kattığı 58 iş makinesi hizmete başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin sahip olduğu iş makineleri envanteri genişliyor, yenileniyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla yarın düzenlenecek İş Makineleri Hizmete Alım Töreni ile 58 iş makinesi hizmete başlayacak.

500 milyon TL'lik 58 iş makinesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi otoparkında düzenlenecek törenle görücüye çıkacak.

Törende, 30 damperli kamyon, 2 yol süpürge aracı, 3 arazöz, 2 kupa çekici, 4 semitrey çöp transfer aracı, 3 asfalt silindiri, 1 asfalt serici, 1 30'luk ekskavatör, 1 50'lik ekskavatör, 10 bekolader ve 1 asfalt kazıyıcı olmak üzere 58 iş makinesi hizmete başlarken, 1 kırıcı ucu ve 6 forklift çatalı da envantere katılacak.