Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın AUS projesinde pilot şehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın AUS projesinde pilot şehir oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülecek Bölgesel AUS pilot çalışmasında yer alıyor. Çalışmayla kentin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımları ulusal AUS mimarisiyle uyumlu hale getirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımlarını Bölgesel Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) mimarisiyle uyumlu hale getirecek pilot çalışmada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülecek çalışma kapsamında Kayseri'nin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımları, ulusal AUS mimarisiyle uyumlu hale getirilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Kayseri'nin de dahil edileceği proje için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman ile Şube Müdürü Özgür Talih katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, ülke genelindeki akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının birbiriyle entegre çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, kurumsal, fonksiyonel, fiziksel ve haberleşme olmak üzere dört temel katmandan oluşuyor.

Bursa'daki ilk uygulamanın ardından Kayseri'nin de pilot şehirler arasında yer almasıyla kentin mevcut ulaşım sistemleri, teknolojik altyapısı ve geleceğe yönelik projeleri ulusal mimari çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, 112 gibi ulaşım ve acil durum yönetiminde rol üstlenen paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi planlanıyor.

Kentte halihazırda kullanılan ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan AUS donanımları, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojik altyapılar da ulusal mimariyle eşleştirilecek.

Kaynak: AA
ulaştırma ve altyapı bakanlığıKayseri Büyükşehir BelediyesiTeknolojiUlaşımGüncelPilotSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
14:36
Avrupa’da Türk gecesi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11’leri
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:38:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın AUS projesinde pilot şehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei