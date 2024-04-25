Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 27 bin 570 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda ihtiyaç sahibi 27 bin 570 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, il sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ilk, orta ve lise öğrencilerine nakdi kırtasiye yardımında bulunuldu.

Son iki yılda 27 bin 570 öğrenciye 23 milyon 762 bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

.