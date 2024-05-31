Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Arıcılık Projesi: 2 Bin Arılı Kovan Dağıtıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce "Hobim Arıcılık Projesi" kapsamında vatandaşlara 2 bin arılı kovan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında yapılan arılı kovan dağıtımı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi otoparkında gerçekleştirildi.

Dağıtımda konuşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını bildirdi.

Üreten bir insan olmanın önemine değinen Büyükkılıç, "Sizleri tebrik ediyorum. Üretmenin ne kadar zor olduğunu ve bu işleri yapmanın ne kadar anlamlı olduğunu ancak sizi anlayanlar bilir. Sizlere layık olmak, sizlere hizmet etmek ne büyük nimet. Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üretene destek olmaktır. Kadınlar için de ayrıca 40 kişilik kota ayırdık, amacımız kadınları da bu iş ile buluşturmak, arıcılıkla ilgili hobiyi profesyonelleştirmeye doğru yöneltmektir." ifadesini kullandı.

Pınarbaşı ilçesinden gelen üretici Mehmet Erdoğan da arıcılığa yeni başlığını söyledi.

Kendilerine her zaman ve her konuda destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Erdoğan, "Büyükşehir belediyemiz bu tür konularda sürekli destek sağlıyor, daha önce de aspir desteğinde bulunmuştu. Arıcılığa başvurduk, sağ olsunlar kimseyi ayırt etmediler ve herkese dağıttılar." ifadesini kullandı.

???????Dağıtıma, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ve üreticiler katıldı.